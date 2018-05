Bei General Electric (GE) steht eine Megafusion an: Nach dem angekündigten Zusammenschluss von Siemens und Alstom will nun der amerikanische Technologiekonzern seine Zugantriebssparte mit dem US-Zugausrüster Wabtec zusammenlegen. Die beiden Partner beziffern den Wert des neuen Unternehmens laut Manager Magazin auf rund 11 Milliarden US-Dollar. Die Mehrheit soll bei General Electric verbleiben. Wenn alles glatt geht, soll der Zusammenschluss bereits Anfang 2019 in trockenen Tüchern sein.

