Na immerhin: Zur Hauptversammlung am Donnerstag zeigte sich die Aktie der Deutschen Bank nicht einstellig, was noch vor kurzem als gar nicht unrealistisch ausgesehen hätte. Schließlich geht es mit der Aktie seit Wochen und Monaten bergab und erst diesen Monat hatte die Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel bei ca. 10,78 Euro ein neues 12-Monats-Tief markiert. Wie auch immer - was wird die Hauptversammlung am Donnerstag bringen? Dazu gilt es zu beachten, dass die Deutsche Bank neben der "Tagesordnung" ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...