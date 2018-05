Geldanlagen mit traumhaften Renditen - Glückseligkeit oder Katzenjammer?

Kommen wir nicht alle erstmal in die Verlockungsphase, sobald wir von einer Kapitalanlage mit hohen Zinsen hören? Besonders in Zeiten, wo fast Nullzinsen gezahlt werden bei Geldanlagen wie Sparkonto und Termingeld oder auch Pfandbriefen und Wertpapieren des Bundes, die als sicher eingestuft sind. Also nehmen wir diese Sicherheit mitsamt wenigen Zinsen- oder darf es etwas mehr sein?

Hierzu lasse ich Sie gerne an meinen Gedanken teilhaben:

Der Kapitalmarkt ist nicht nur groß sondern auch schwarz, weiß oder grau. Börsennotierte Finanzprodukte wie Aktien, Fonds, Anleihen, Rohstoffe, Hebelprodukte sind geläufige Möglichkeiten, um gespartes Geld zu investieren, damit es sich im optimalen Fall vermehrt. Richtiges Timing ist von Vorteil. Mittlerweile gibt es auch Kryptowährungen am Markt. Kapital kann auch investiert werden in andere Anlageformen wie eigen- oder fremdgenutzte Immobilien oder offene und stille Beteiligungen an Unternehmen.

