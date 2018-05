Adyen arbeitet unter anderem mit Netflix und Ebay zusammen. Nun strebt der Zahlungsdienstleister an die Amsterdamer Börse.

Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen geht an die Amsterdamer Börse. Konzernchef Pieter van der Does erklärte am Donnerstag, mit dem Schritt verschaffe man sich die Freiheit, das Unternehmen weiter aufbauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...