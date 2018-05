Stabile Dividenden - damit will die Telekom Aktionäre bei Laune halten. Was Sie zur neuen Kapitalmarkt-Strategie noch wissen müssen.

Die Deutsche Telekom stellt heute ihre Strategie für die kommenden drei Jahre vor. Dabei ändert sie auch die Dividendenpolitik. Was das für die Aktionäre bedeutet.

Ab 2019 sollen alle Töchter einen positiven Beitrag zu Umsatz und Ergebnis leisten - auch T-Systems.Die Dividende soll für das laufende Geschäftsjahr 70 Cent betragen.Ab kommendem Jahr orientiert sich die Höhe der Dividende nicht mehr am Free Cash Flow sondern am bereinigten Ergebnis pro Aktie (EPS).

Die Telekom will weiter wachsen. Gesteigerten Grund für Hoffnung gibt ihr die Übernahme des US-Mobilfunkers Sprint, für die die Genehmigung noch aussteht. Gemeinsam mit T-Mobile US soll der Umsatz in den USA in den Zukunft 73 Milliarden Dollar betragen - bisher erwirtschaftet der Gesamtkonzern rund 74 Milliarden Euro. Aber auch in Europa sollen alle Geschäfte schon wachsen - sogar die ...

