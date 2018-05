Das gab es so noch nicht: Die kanadische Cobalt 27 Capital (WKN A2DTYT) kündigte Anfang der Woche an, rund 145 Mio. Dollar für das Recht an auf der Ramu-Mine (Papua Neu Guinea) produzierten Nickel und Kobalt zahlen zu wollen. Das ist der erste so genannte Streaming-Deal im Bereich der Batteriemetalle! Cobalt 27, das Unternehmen sicherte sich Anfang des Monats eine Kreditlinie in Höhe von 80 Mio. USD und schloss im März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...