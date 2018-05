Das Kaufangebot des US-Investors Starwood Capital für 26 Prozent an der heimischen CA IMMO sowie 5 Prozent an der IMMOFINANZ läuft noch bis Ende des Monats. Das Management der CA IMMO gibt jedenfalls weder eigene Aktien an der CA IMMO noch seine Anteile an der IMMOFINANZ her, wie es heute, Donnerstag, bekanntgab.Die ...

