Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Donnerstag im Späthandel mit höheren Notierungen gezeigt. Am Vormittag notierten die Anleihen noch überwiegend im Minus. Auch der Euro-Bund-Future drehte im Verlauf in den grünen Bereich, während sich an den europäischen Aktienmärkten die Stimmung bis zuletzt etwas eintrübte.Im Zentrum ...

