Schon im Spätherbst 2017 machten Gerüchte die Runde, dass Amazon bald auch den Versicherungsmarkt aufmischen könnte. Vom Online-Riesen wurden damals in diversen Job-Portalen Profis aus der Branche gesucht. Offensichtlich mit Erfolg: Wie der Fachblog Versicherungswirtschaft heute (vwh) berichtet, ist es nun soweit. Amazon baue aktuell in Großbritannien ein Panel von Brokern auf und verhandle längst mit mehreren britischen Versicherern, heißt es. Diese sehen demnach in der Kooperation großes Potential.

