Kinross Gold hat nun ein wichtiges Signal am Markt gesetzt. Die Aktie schaffte es, bei mehr als 3 Euro wieder nach oben abzudrehen. Dies könnte auch in den kommenden Tagen eine wichtige Basis bilden, um steigende Kurse an den Märkten zu schaffen. Denn: Charttechnisch hat sich die Ausgangssituation damit entscheidend verbessert. Der Wert ist somit auf dem Weg zurück zu Notierungen von 3,20 Euro oder höher. Sofern das kurzfristige charttechnische Bild intakt bleibt, ist diese Bewegung relativ schnell ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...