Mit dem Begriff Immobilien, die in der Wirtschafts- und Rechtssprache auch als so genannte unbewegliche Sachgüter bezeichnet werden, bezeichnet man Liegenschaften in Form von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten sowie Bauwerken. Diese Bauwerke können dabei sowohl Wohnimmobilien als auch Gewerbeimmobilien sein.

Trotzdem ist mit diesem Begriff und insbesondere mit den Unterbegriffen etwas vorsichtig umzugehen, denn während in Deustchland unter dem Anwesen ein bebautes Grundstück verstanden ... (Robert Sasse)

