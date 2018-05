Das letzte Quartal verlief für den Energieriesen E.ON eher schwach. Der Umsatz ging um 11 Prozent zurück und auch der Cashflow ließ im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stark nach. Erfreulich ist jedoch, dass der Konzernüberschuss trotz des rückläufigen Umsatzes gesteigert werden konnte. Der Aktienkurs bewegte sich auf Wochenbasis in den letzten Wochen eher seitwärts. Auf Tagesbasis verlor der Kurs heute den dritten Tag in Folge an Wert.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: ... (Johannes Weber)

