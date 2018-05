Die USA könnten Sanktionen gegen europäische Banken-Chefs verhängen, wenn diese sich weigern, den Iran von Swift auszuschließen.

Die US-Regierung erhöht den Druck auf die europäischen Banken, Finanzgeschäfte mit dem Iran abzubrechen. Der gewöhnlich gut informierte EUObserver berichtet, dass sich ein US-Emissär in den vergangenen Tagen in Brüssel aufgehalten habe, um EU-Politiker von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich den US-Strafmaßnahmen anzuschließen. Als besonderes Druckmittel könnten die USA Sanktionen gegen die Vorstände der europäischen Banken verhängen, wenn diese Vorstandsmitglieder des internationalen Zahlungssystems Swift sind - einer belgischen Firma, die internationale Banktransfers abwickelt. Der EUObserver: "Es könnte auch US-Sanktionen gegen EU-Bank-CEOs geben, die Vorstandsmitglieder von Swift sind, einer belgischen Firma, die internationale Banktransfers abwickelt, wenn Europa sich weigert, den Iran aus Swifts Netzwerk auszuschließen. Der Bloomberg-Analyst Leonid Bershidsky führt in einem Beitrag aus: "Die Entschlossenheit der ...

