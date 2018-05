Mit großen Versprechen hat der Reisekonzern TUI Immobilien in der Toskana an Millionäre in aller Welt verkauft. Nun drohen die mit Klagen.

Sanft schlängelt sich die Straße durch die Hügel der Toskana, vorbei an blühenden Ginsterbüschen, an Weinreben und Olivenbäumen. Am Wegesrand begrüßt ein Schild Besucher mit "Toscana Resort Castelfalfi - Benvenuti". Zwei Kurven später eröffnet sich ein atemberaubender Blick auf eine Burg und ein malerisches kleines Dorf darunter. Wer hier, rund eine Stunde südlich von Pisa und Florenz, aus dem Auto steigt, fühlt sich dem Paradies ganz nahe.

Im Ort Castelfalfi selbst verflüchtigt sich der Eindruck dann aber so schnell wie der leichte Nebel, der am Morgen über der Hügellandschaft liegt. Gegenüber dem Ristorante Il Rosmarino trübt eine Großbaustelle die Idylle, der Parkplatz ist bis auf einen Bagger so gut wie leer. Kein einziger Fußgänger flaniert auf der rund 300 Meter langen Gasse durch die Borgo genannte Altstadt. Selbst am Pfingstwochenende haben Läden geschlossen, ebenso das große Freibad. Auf den Türen zahlreicher Apartmenthäuser und eines Geschäfts kleben Schilder mit der Aufschrift "Vendesi" - zu verkaufen.

Die Tristesse ist das derzeit vermutlich größte Problem des deutschen Reiseriesen TUI. Vor zwölf Jahren hatte der Konzern hier ein bisher beispielloses Projekt gestartet. Aus einem verlassenen Bauernflecken wollte das Unternehmen aus Hannover mittels Investitionen von mehreren Hundert Millionen Euro eine Edeldestination für die gehobenen Ansprüche machen, eine Zuflucht für Millionäre aus aller Welt. Planungsmängel und Fehleinschätzungen haben jedoch dazu geführt, dass der Konzern bisher mit Castelfalfi nur Verluste gemacht hat. Und nun drohen auch noch Besitzer von Feriendomizilen mit Klagen wegen nicht eingehaltener Verpflichtungen. Wenn die Millionäre Ernst machen, dürfte der toskanische Traum für Konzernchef Fritz Joussen zum Trauma werden.

Der Ärger ist jedenfalls gewaltig. "Die TUI hat viel versprochen, aber bis heute wenig gehalten", sagt einer der Immobilienbesitzer. Der Manager sitzt auf der Terrasse seiner Villa in Castelfalfi und nippt an seinem Milchkaffee. Vor drei Jahren hat er das Anwesen mit dem grandiosen Blick ins Tal für mehr als eine Million Euro gekauft, seitdem kommt er mehrmals im Jahr für ein paar Tage oder auch Wochen her. Doch statt sich zu entspannen, regt er sich immer wieder auf."TUI hat hier vor zwölf Jahren ein Geisterdorf gekauft. Und das ist es bis heute geblieben", sagt der Mann. Mit Besserung rechnet er nicht mehr, statt der versprochenen Wertsteigerungen fürchtet er nun einen spürbaren Verlust mit seinem Immobiliengeschäft. Sein Unmut wächst mit jedem Wort. "Ich habe - ebenso wie die anderen Käufer aus den USA, Australien, Irland, Deutschland, dem Nahen Osten und den Niederlanden - auf den Namen TUI vertraut."

Und wie sehr hatte das TUI-Management die Millionärsidylle bejubelt. "Es ist ein in jeder Hinsicht vorbildliches Projekt", so Joussens Vorgänger Michael Frenzel beim Start der Olivenhain-Offensive im Jahr 2006. Damals brauchte der Konzern dringend eine neue Perspektive. Er verdiente fast nichts, der Aktienkurs dümpelte auf einem Drittel des Höchststandes vom Jahr 2000 dahin, und trotz ständiger Strategiewechsel versprach kein Geschäftsfeld steigende Gewinne.

Was sich TUI in der Toskana erträumte, beschreibt eine Vorlage für die Sitzung des Vorstands am 20. Februar 2006. Auf elf Quadratkilometern wollten die Planer gleich vier Hotels, zwei 18-Loch-Golfplätze sowie rund 450 Villen und Apartments errichten. Zudem sollten 28 Farmhäuser aufwendig renoviert werden. "Bereits heute sind ein 430-Betten-Hotel und weitere 40 Apartments in der Planung der zuständigen Gemeinde ... enthalten", schrieb der damalige Leiter des TUI-Hotelgeschäfts. Finanziell skizzierte er das Projekt als Selbstläufer. Die Vorlage verspricht eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von bis zu 19 Prozent schon im Jahr 2010.

Dabei wagte sich TUI mit dem Bau des Urlaubsdorfs in völlig ungewohnte Geschäftsfelder vor. Statt wie bisher bestehende Häuser für Pauschalreisende zu füllen oder bestenfalls in bekannten Urlaubsgebieten mit Partnern neu zu bauen, wollte der Konzern nun in Eigenregie Hotels und Ferienhäuser bauen und vermarkten. Und das sollte auch noch in einer Region passieren, in der es zuvor fast keine Veranstalterreisen gab. "Das Projekt beruhte von Anfang an auf dem Prinzip Hoffnung", meint Michael ...

