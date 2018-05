TUIs ehemaliges Vorzeigeprojekt Castelfalfi in der Toskana ist seit dem Start im Jahr 2006 von Pannen überschattet. Nun drohen gar Millionenklagen von verärgerten Investoren - wegen nicht eingehaltener Verpflichtungen.

TUI drohen bei ihrem Vorzeigeprojekt Castelfalfi in der Toskana Klagen verärgerter Investoren. Ein knappes Dutzend Besitzer von Feriendomizilen beschwert sich über mangelnde Serviceleistungen und nicht eingehaltene Verpflichtungen des Tourismusriesen. In Briefen und Emails an Konzernchef Fritz Joussen, die der WirtschaftsWoche vorliegen, drohen einige der Käufer von millionenschweren Ferienappartements und Villen mit juristischen Schritten und Rückabwicklung ihrer Kaufverträge.

Zeitweise hatte TUI bereits versucht, das Urlaubsressort mit zwei Hotels, Golfplätzen, Appartementhäusern ...

