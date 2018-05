Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Amgen -1,1% auf 177,96, davor 6 Tage im Plus (4,41% Zuwachs von 172,34 auf 179,94), Unilever -0,57% auf 47,985, davor 5 Tage im Plus (1,93% Zuwachs von 47,34 auf 48,26), Deutsche Boerse +0,09% auf 110,25, davor 5 Tage im Minus (-5,45% Verlust von 116,5 auf 110,15), DMG Mori Seiki 0% auf 49,65, davor 4 Tage im Plus (1,02% Zuwachs von 49,15 auf 49,65), CA Immo -0,48% auf 29,2, davor 4 Tage im Plus (3,67% Zuwachs von 28,3 auf 29,34), KUKA 0% auf 90,6, davor 4 Tage im Minus (-3,21% Verlust von 93,6 auf 90,6), CTS Eventim -0,49% auf 40,42, davor 3 Tage im Plus (5,51% Zuwachs von 38,5 auf 40,62), Wells Fargo -2,69% auf 54,67, davor 3 Tage im Plus (4,62% Zuwachs von 53,7 auf 56,18), Samsung Electronics -2,37% auf 780,53, davor 3 Tage im Plus (3,17% Zuwachs von...

