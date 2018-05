Strabag -Aktionär Oleg Deripaska tritt bei Rusal als Verwaltungsrat ab und will auch seine Beteiligung auf unter 50 Prozent senken. Darüber hinaus will man bei dem Aluminium-Produzenten auch neue, unabhängige Manager einsetzen. Das ganze erfolgt aufgrund der US-Sanktionen, die dem Konzern stark zusetzen. Deripaska ist über die Rasperia Trading an der heimischen Strabag beteiligt. Rasperia ist Teil des Syndikats, das zusätzlich aus der Haselsteiner Gruppe, Raiffeisen NÖ-Wien Gruppe und Uniqa Gruppe besteht.

