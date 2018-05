Die 500 ml Dosen laufen in Belgrad vom Band und sind bis Ende Juni in Serbien erhältlich. Um den dortigen Kulturbetrieb zu unterstützen, fließt von jeder verkauften Dose ein Serbischer Dinar an das Museum.

15 Jahre lang war das serbische Nationalmuseum geschlossen, nun wurde es wiedereröffnet. Um das zu feiern, hat Heineken vier Gemälde des Museums ausgewählt und auf Getränkedosen übertragen. In enger Zusammenarbeit mit Ball sind auf diese Weise außergewöhnliche ...

