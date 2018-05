RBI und UNIQA planen jeweils 15 Mio. Euro für Investments im Rahmen dieser Partnerschaft zur Verfügung zu stellen, kündigten sie am Freitag beim Pioneers Festival in Wien an.Mit an Bord beim neugegründeten Fintech-Fonds "Speedinvest f" sind neben RBI und UNIQA auch die bekannte US-amerikanische Risikokapitalfirma NEA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...