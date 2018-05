Seit Evotec (ISIN: DE0005664809) am Dienstag die neue Kooperation mit dem US-Biotechunternehmen Celgene bekanntgab, die mit einer Vorabzahlung von stattlichen 65 Millionen US-Dollar einhergeht und Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen im Gegenzug für die Lizenzrechte auf von Evotec entwickelte Wirkstoffe umfasst, ist die Aktie wie verwandelt:

Die initiale Reaktion war ein Kurssprung, der aber nicht wie so oft sofort in Gewinnmitnahmen mündete, sondern weiterging. Vier weiße Kerzen sind die Bilanz dieser feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche. Also ein Start-Ziel-Sieg für die Bullen. Und es scheint, dass die Bären, die Evotec seit der brutalen Korrektur im vergangenen Herbst immer wieder niedergedrückt und an einer Wende gehindert hatten, vertrieben ...

