Neuigkeiten von der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") in Bezug auf ihre börsennotierte Tochter "Steinhoff Africa Retail Limited". Diese habe eine Refinanzierung erfolgreich abschließen können. Dabei sei es um einen Betrag von ca. 16 Mrd. südafrikanischen Rand gegangen, so Steinhoff. Steinhoff verweist darauf, dass die Gruppe seit Jahresanfang in Bezug auf die Schulden in Afrika Tilgungen geleistet hat. Das klingt auf den ersten Blick durchaus nach einem Erfolg - aber es gilt ... (Peter Niedermeyer)

