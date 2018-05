Politische Risiken drücken den Dax, immer mehr Industrieaktien kippen ab. In den nächsten Wochen kommt es darauf an, dass der Aktienmarkt möglichst das Niveau um 12.500 bis 12.700 verteidigt.

Wenn der Dax in zwei Tagen 400 Punkte verliert, sollte das kein Anleger auf die leichte Schulter nehmen. Das war, von Dienstag bis Donnerstag der abgelaufenen Woche, der stärkste Verlust, seit der Dax Ende März seine Zwischenerholung startete.

Anlass der Turbulenzen ist die Entwicklung in Italien. Dass Italien hohe Schulden mit sich schleppt und nach Griechenland gemessen an der Wirtschaftsleistung den größten Schuldenberg hat, ist zwar nicht neu, wird aber durch die aktuelle politische Konstellation zum Problem. Für Anleger hat das mehrere, gefährliche Facetten:

Italien ist eine der großen Volkswirtschaften in Europa und hat damit eine andere Dimension als die Krise um Griechenland. Das Italien-Problem lässt sich wegen der Schuldenhöhe in absehbarer Zeit weder finanziell lösen, noch zeichnet sich angesichts der schwierigen Regierungsbildung eine politische Lösung ab. Von der Vorbildfunktion für Wackelkandidaten - gerade im Umfeld der Brexit-Verhandlungen - ganz abgesehen.

Wie brisant die Situation ist, zeigt sich an den Währungsmärkten. Der Euro hat mittlerweile die gleiche Abwärtsdynamik erreicht wie in seiner großen Baisse im Frühjahr 2014 bis zum Frühjahr 2015. Damals verlor er gegenüber dem Dollar in einem Jahr ein Viertel seines Werts. Soweit muss es jetzt nicht kommen, dennoch signalisieren die in der Regel feinfühligen Währungsmärkte, dass Euro-Land auf eine virulente Krise zusteuert.Das zweite Risiko, das für den deutschen Aktienmarkt immer gefährlicher wird, ist das problematische Verhältnis zu den USA. Für den Dax ist das eine mehrfache Hypothek. Nordamerika ist für viele Unternehmen ein großer Markt, der nun sehr unsicher geworden ist. Die Relation Euro zu Dollar schlägt sich im internationalen Geschäft sofort nieder, der Austausch von Rohstoffen findet praktisch komplett im Dollar statt. Wenn die Zinspolitik USA versus Europa immer weiter auseinanderdriftet, wächst das Risiko von Währungsturbulenzen bis hin zu einer neuen Schwellenländerkrise. Und wenn die Politik der USA zu einem neuen Kalten Krieg mit Russland und weiteren Ölpreisturbulenzen führt, werden das deutsche Unternehmen früher oder später sehr konkret zu spüren bekommen.

Industrieaktien angeschlagen, Versicherungen korrekturbedürftig

In der gesamten Erholungsphase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...