Airbus - Flugzeugbauer im Höhenflug!

Die Aktie von Airbus hat sich in den zurückliegenden neun Jahren verzehnfacht. Auch in diesem Jahr zählt der im Nebenwerteindex MDAX notierte Titel zu den stärksten Werten. Auftrieb gaben dem Papier zum einen gute Unternehmensergebnisse und volle Auftragsbücher. Ende Mai standen Aufträge über mehr als 7.000 Zivilflugzeuge in den Orderbüchern. Das entspricht einer Auslastung von rund neun Jahren. Ein Großteil der Analysten ist trotz des Höhenflugs mittelfristig weiter optimistisch gestimmt.

Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern gliedert sich in vier Bereich: Zivilflugzeuge, Hubschrauber, Raumfahrt und Rüstung. Allerdings steuern die Zivilflugzeuge rund 70 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Kassenschlager ist dabei die A320-Familie mit Kurz- und Mittelstreckenfliegern für 100 bis 240 Passagiere. Die A330- und A350-Familie sowie das größte Passagierflugzeug der Welt - der A380 - werden derweil auf der Mittel- und Langstrecken eingesetzt.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Flugzeugbauer mit einem Umsatzplus von rund 20 Prozent. Beflügelt werden soll das Geschäft durch steigende Auslieferungen. 2017 wurden 718 Flugzeuge ausgeliefert. In diesem Jahr sollen es rund 800 Zivilflugzeuge werden. Zwar wird die A320-Familie, die insbesondere bei Billigfliegern begehrt ist, erneut einen Großteil beisteuern. Im laufenden Jahr startet jedoch die Produktion des A330neo. Zudem soll der Turnaround beim A350 gelingen. Mit der geplanten Übernahme der CSerie von Bombardier weitet Airbus ihre Flotte auf kleinere Flugzeuge aus und Anfang des Jahres konnten neuen Aufträge für den Riesenflieger A380 gewonnen werden.

Sinkflug nicht ausgeschlossen

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Thomson Reuters mittelfristig optimistisch für die Aktie gestimmt. Frei von Risiken ist das Papier dennoch nicht. So konnte zuletzt der Konkurrent Boeing bei margenstärkeren Mittel- und Langstreckenjets größere Aufträge einfliegen. Größere Stornierungen oder weniger Neubestellungen könnten die Aktie unter Druck setzen. Das militärische Transportflugzeug A400M macht derweil immer noch Probleme und Deutschland sowie Frankreich suchen nach einem Nachfolger für die Tornados und langfristig auch für den Eurofighter. Boeing und Lockheed Martin haben kürzlich auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse ILA ihren F-35 präsentiert. Was Airbus beziehungsweise ein europäisches Konsortium rund um Airbus dagegenstellt, muss sich zeigen.

Airbus: Charttechnisch



Widerstände: 101,40/110,00 EUR

Unterstützungen: 90,00/96,20 EUR

Die Aktie von Airbus bildet langfristig einen Aufwärtstrend. Im Bereich von EUR 101,40 ist zunächst ein Allzeithoch markiert. In den zurückliegenden Tagen tauchte das Papier leicht ab und stabilisiert sich auf Höhe der 20-Tagelinie von EUR 98,60. Die Aktie findet Unterstützung bis EUR 96,20. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Kippt das Papier jedoch unter EUR 90 könnte die Aktie in einen nachhaltigen Sinkflug übergehen.

Airbus in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.07.2017 - 25.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Airbus in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.05.2013 - 25.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

