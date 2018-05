DE30 steigt nach zwei schwachen Sitzungen um 0,7% Höherer ifo-Wert bietet Hoffnungsschimmer für Investoren Adidas führt den Index an, Aktien mehrheitlich im grünen Bereich

Zusammenfassung:Ifo-Index: Hoffnungsschimmer für Investoren Für die DE30-Bullen war es keine leichte Woche, da nach Ausbildung eines 4-Monats-Hochs am Dienstag zwei Handelstage mit starken Kursrückgängen folgten. Diese Abwärtsbewegungen hatten zwei Gründe: 1.) Schwache Einkaufsmanagerindizes am Mittwoch, die Befürchtungen über die Konjunkturerholung aufwarfen und 2.) Mögliche US-Einfuhrzölle auf Importfahrzeuge, was sich am Donnerstag nachteilig auf den DE30 auswirkte. Die Nachricht, dass das Treffen zwischen Trump und Un abgesagt wurde, half auch nicht, schien aber eine eher untergeordnete Rolle zu spielen.

Der ifo-Geschäftsklimaindex verbesserte sich im Mai. Allerdings ist es keine Garantie dafür, dass die Phase der Wachstumsverlangsamung vorüber ist. Quelle: Macrobond, ...

