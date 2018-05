Das Biotechunternehmen MediGene (ISIN: DE000A1X3W00) hat kurzfristig eine Kapitalerhöhung angekündigt und durchgeführt, durch die das Stammkapital um zehn Prozent steigt. Die normalen, freien Aktionäre blieben dabei, wie meist in solchen Fällen, unberücksichtigt. Das eingenommene Kapital soll vor allem in Forschung und Entwicklung fließen - soweit ist das alles problemlos. Und auch, wenn man nun aufgrund der Kapitalerhöhung den Gewinn auf etwa zehn Prozent mehr Aktien verteilen müsste: Das spielt für den Moment keine Rolle, denn da gibt es ja nichts zu verteilen. MediGene agiert in den roten Zahlen. Und kurzfristig kann sich das nicht ändern. Eigentlich gäbe es also keinen Grund, hier mit fallenden Kursen zu rechnen. Doch die geben dennoch nach.

