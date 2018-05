Was ist los bei General Electric? Das muss man sich derzeit schon fragen, denn die Aktie des US-Mischkonzerns hat gestern 7,4% in der Spitze verloren. Seit dem Amtsantritt von CEO John Flannery vor einem Jahr hat sich der Wert damit halbiert und notiert mittlerweile als absolutes Schlusslicht im Dow Jones. Schuld daran, so der CEO, sei die schwache Kraftwerkssparte, die auch Rivalen Siemens Schwierigkeiten bereitet. Nicht zuletzt kommt auch der Konzernumbau hinzu, der noch lange brauchen dürfte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...