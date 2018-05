Was nun? Donald Trump hat angeordnet, man möge umgehend prüfen, ob ausländische Automobilimporte die nationale Sicherheit gefährden. Rational betrachtet kann die Antwort nur lauten: natürlich nicht. Aber man darf mutmaßen, dass die Verantwortlichen zum gegenteiligen Schluss kommen werden. Nicht, weil es so wäre, sondern weil der Präsident im Fall der Gefährdung der nationalen Sicherheit ganz andere Möglichkeiten hat. Zum Beispiel die, blitzschnell Strafzölle auf Euro-Fahrzeuge zu erheben. Genau das will er haben. Und das wäre für Daimler (ISIN: DE0007100000) in der Tat höchst unerfreulich.

Das US-Geschäft würde dramatisch unter Druck geraten. Das wäre zwar nur ein Bruchteil dessen, was der Konzern in der Eurozone umsetzt. Aber sollte dann auch noch China hinzukommen, ...

