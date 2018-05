Vertreter von Opel wollen sich mit den Sozialpartnern auf einen Interessenausgleich verständigen. Am Montag und Dienstag treffen sie sich mit dem Betriebsrat.

Opel hat seine Mitarbeiter jetzt darüber informiert, dass man bei den Gesprächen mit Betriebsrat und IG Metall in der kommenden Woche eine Einigung anstrebe. Das geht aus einer Information der Personalabteilung an die Beschäftigten hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. "Einigung ist das Ziel", ist das Papier überschrieben. Hochrangige Vertreter von Opel werden sich nach Informationen der WirtschaftsWoche am Montag und Dienstag mit dem Betriebsrat in der Einigungsstelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...