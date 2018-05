Am 1. Jänner 2018 ist in Österreich das Mitarbeiterbeteiligungsstiftungsgesetz 2017 in Kraft getreten. Es ermöglicht der Erste Group Bank AG die unentgeltliche oder verbilligte Abgabe von Erste Group Bank AG-Aktien, bis zu einem Gegenwert von 4.500 Euro steuer- und sozialversicherungsbefreit, an Mitarbeiter. Voraussetzung dafür ist die treuhändige Verwahrung und Verwaltung der Aktien durch eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung bis zum Ende des Dienstverhältnisses der Mitarbeiter. Die Erste Group Bank AG plant im Juni 2018 auf dieser gesetzlichen Grundlage die Gründung einer Erste-Mitarbeiter-Privatstiftung und anschließend den Start eines Mitarbeiteraktienprogrammes. Es ist geplant, dass die Mitarbeiter in einem ersten Schritt die in ihrem...

