Laut einem Taxikosten-Vergleich in 19 europäischen Städten ist Taxifahren in Wien - bezogen auf den Lebensunterhalt - am günstigsten. Dahinter rangieren Hamburg und Paris. Das Verbraucherportal wintotal.de hat für die Berechnung Taxikosten und Einkommen herangezogen: Demnach müssen Wiener 52 Minuten für eine Taxifahrt arbeiten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...