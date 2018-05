Die Deutsche Bank hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Nach den schwachen Ergebnissen für die Bankenwelt, die am Donnerstag den Markt fast erschütterten, ging es wieder leicht aufwärts. Immerhin verteidigte der Wert so die Marke von 10 Euro, womit ein massiver Kursrutsch derzeit noch vermieden worden ist. Dennoch befindet sich die Aktie in einem absolut kritischen Zustand, meinen die Chartanalysten. Übergeordnet ist und bleibt der charttechnische Abwärtstrend intakt. Daher ist die Bewertung ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...