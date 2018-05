Wheaton Precious Metals ist in den vergangenen Tagen weiter massiv gestiegen. Die Aktie schaffte am Freitag zwar kein Plus mehr, präsentiert sich jedoch weiterhin sehr stark und könnte bereits in den kommenden Tagen neuen Rekorden entgegengehen, meinen die Chartanalysten. Konkret: Kursziel sind demnach die Notierungen bei 27,87 Euro vom 11. August 2016. Hier war das 5-Jahres-Hoch erzielt worden. Widerstände gibt es bis dahin relativ wenige. Nun geht es im kurzfristigen Trend auf 20 Euro zu. Sind ... (Moritz von Betzenstein)

