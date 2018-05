Einer der Gewinner der Branche war zuletzt die Aktie von Rio Tinto. Der Wert hat in den vergangenen Handelstagen einige Aufschläge geschafft, die sich durchaus dahingehend lesen lassen, dass das Kursziel bei 60 Euro liegt. Im Detail: Der Wert ist nun im Aufwärtstrend. Dabei haben die Aktienkurse in den zurückliegenden 7 Wochen seit Anfang April ausgehend von 42 Euro annähernd 20 % aufgesattelt. Nun geht es um die Eroberung von 50 Euro, wobei die Kurse am Freitag minimal zurückkamen. Über 50 Euro ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...