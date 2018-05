Am Freitag ging es für Newmont Mining weiter bergauf. Die Aktie ist in guter Verfassung, meinen die charttechnischen Analysten und verweisen auf den Umstand, dass der Wert sich im charttechnischen Aufwärtstrend befindet. Die Werte sind nun auf neue 1-Jahres-Hochs geklettert und bieten von dort aus beste Chancen. Konkret: Es geht um das 1-Jahres-Hoch 33,99 Euro, das am 13. April 2018 erzielt worden war. Nun sind widerstandsfrei Kursgewinne bis zu 40 Euro möglich. Das ist ein Kaufsignal.

