Im Zuge des Skandals um Diesel-Labortests mit Affen wurde Cheflobbyist Steg beurlaubt. Nun könnte er vor dem Comeback bei VW stehen.

Der Volkswagen-Konzern will Cheflobbyist Thomas Steg in seine alte Funktion zurückholen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf nicht näher genannte Unternehmenskreise. Bei VW hieß es am Freitagabend auf Anfrage, es gebe noch keine Entscheidung.

Steg war Ende Januar im Zuge der Diesel-Labortests mit Affen bei Volkswagen als Generalbevollmächtigter beurlaubt worden. Der Vorstand hatte seinerzeit das entsprechende Angebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...