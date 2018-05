So ziemlich jedem dürfte klar sein, dass die Aktie von Alphabet seit Jahren einen Aufwärtstrend verfolgt. Hier ist auch derzeit kein Ende in Sicht. Operativ läuft es ebenfalls blendend beim Google-Mutterkonzern. Das Unternehmen generierte im letzten Quartal ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar. Damit verdiente Alphabet operativ in einem Quartal mehr, als die meisten SDax-Unternehmen wert sind. Das Unternehmen kommt dabei auf eine operative Marge in Höhe von 22 Prozent.

