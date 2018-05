26.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: SBO gab die Ergebnisse für das erste Quartal des GJ 2018 bekannt. Die Umsätze sind um 56,6% ggü. dem Vorjahr auf EUR 94,2 Mio. gestiegen. Der Auftragseingang legte im Jahresvergleich sogar um 73,4% zu (auf EUR 121,2 Mio.). Das Betriebsergebnis kehrte in die schwarzen Zahlen zurück und lag bei EUR 13,6 Mio. (nach dem negativen EBIT von EUR -5,8 Mio. im 1Q17). Trotz der Dividenden- ausschüttungen an Minderheitsgesellschafter blieb das Nettoergebnis in den...

