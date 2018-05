Überraschend kommt es nicht - und doch ist es ein historischer Vorgang: Netflix ist jetzt mehr wert als Disney. Nachdem der Streamingdienst den Medienmogul am Donnerstag im Tagesverlauf kurzzeitig abgelöst hatte, wurde es am Freitag nach Börsenschluss zur Gewissheit. Netflix ist mit einer Marktkapitalisierung von 153,22 Milliarden US-Dollar (130,71 Milliarden Euro) an Disney mit 152,33 Milliarden Dollar (130,39 Milliarden Euro) vorbeigezogen. Damit hat Netflix innerhalb von nur einer Woche sowohl ... (Achim Graf)

