Bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank AG am Donnerstag in Frankfurt am Main war u.a. die Rede des Vorsitzenden des Aufsichtsrats - Paul Achleitner - interessant. Dieser eröffnete die Hauptversammlung "in der Hoffnung auf eine transparente, kritische, aber faire Aussprache", so hieß es in seiner Rede. Und nach einigen einleitenden Floskeln - Begrüßung der Eintracht-Fans unter den Aktionären, was immer das mit der Hauptversammlung auch zu tun haben mag - gab Her Achleitner den Bericht des ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...