27. Mai 2018 - 00:20 Uhr - Seit Mittwoch Abend bewegt sich der Bitcoin in einer Range von 300 USD. Die Lage spitzt sich im Dreieck zu. Ausbruch steht unmittelbar bevor. Seit drei (!) Tagen bewegt sich beim Bitcoin nun nicht mehr sehr viel. Insofern gab es auch nicht viel zu berichten. Nun spitzt sich die Lage allerdings langsam zu. Und zwar konkret in der Spitze eines größeren Dreiecks, das sich über diese drei Tage geformt hat. Wir reden also nicht von einem kleinen Intraday-Dreieck, das man nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...