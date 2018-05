Rücksichtslos hat Rolf Buch binnen Jahren Europas größten Vermieter gebaut. Nun gefährden steigende Zinsen und renitente Mieter seine Pläne für Vonovia.

Er habe sich gestern einen Traum erfüllt, sagt Rolf Buch. Einen grünen BMW 318, Baujahr 1978, gerade mal 36 000 Kilometer gefahren. Genau so einen Wagen, in Grün, hatte ihm sein Vater zum 18. Geburtstag geschenkt. Als Belohnung dafür, dass er nicht Moped fuhr, das war dem Vater zu gefährlich.

Dass aus Rolf ein Raser wurde, hat Buch senior dennoch nicht verhindern können. Immerhin soll sich Buch junior inzwischen in seinem Audi-A8-Dienstwagen bei Tempo 300 nicht mehr zu Mitfahrern umdrehen, heißt es. "Man muss ja auch 'ne Schwäche haben", meint Buch. Seinen 318er-BMW lässt er jedenfalls noch ein wenig aufbereiten, bevor er aufs Gas drücken kann.

Rolf Buch liebt die Schnelligkeit, mitunter auch die Aggressivität. Nicht nur auf der Straße. Binnen fünf Jahren hat der 53-Jährige aus dem einstigen Mieterschreck Vonovia Deutschlands größten Vermieter und Europas wertvollstes Wohnungsunternehmen gebaut. 150 000 Wohnungen hatte das Unternehmen 2013 im Portfolio. Heute sind es 400 000. "Das hätte keiner geahnt, ich auch nicht", gibt sich Buch ganz bescheiden. "Es passte einfach alles so gut."

Auch seine Zahlen passen: Der operative Gewinn ist im vergangenen Jahr um 21 Prozent auf 920,8 Millionen Euro gestiegen, der Aktienkurs um 34 Prozent. Buchs Gehalt schwoll im gleichen Zeitraum um 1,1 Millionen auf 4,9 Millionen Euro an.Doch das ist nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere: Der unglaubliche Wachstumsdrang könnte Buch nun, auf dem Höhepunkt des Immobilienbooms, zum Verhängnis werden. Steigen die Zinsen, drohen der Vonovia Milliardenabschreibungen. Immer mehr Mieter beschweren sich zudem über drastische Mieterhöhungen. Und immer mehr Politiker hören diesen wütenden Wählern zu, wollen deshalb die Wohnungswirtschaft stärker regulieren.

Rolf Buch hat dennoch gute Laune an diesem Freitagnachmittag im Mai. Es läuft einfach zu gut im Moment. So empfängt der 53-Jährige also in einem Besprechungszimmer seiner Zentrale in Bochum, das Gesicht ist leicht gebräunt, der oberste Knopf seines weißen Hemds ist offen, Krawatte und Sakko hat er irgendwo liegen gelassen.

Ein globaler Vermietungsriese

Buch, Sohn eines Krupp-Managers, hat die deutsche Wohnungsbewirtschaftung industrialisiert wie kein anderer. Vonovia konzentriert sich auf Großstädte, in denen der Wohnraum knapp und die Mieten hoch sind. "Im Moment kann man in deutschen Großstädten so ziemlich alles vermieten", sagt Buch. "Es wird aber eine Zeit geben - ob ich das nun erlebe oder mein Nachfolger -, in der das vielleicht mal anders ist. Wenn die Wohnungen in Ordnung sind, ist das Geschäft wetterfest." Den gesamten Wohnungsbestand lässt er deshalb durchmodernisieren, die Mieten danach erhöhen; er trotzt Lieferanten dank der Größe seines Unternehmens und seiner Bestellungen Rabatte ab und lässt eigene Tochterfirmen immer mehr Aufträge erledigen, damit die Wertschöpfung im Unternehmen bleibt. Die Vonovia sei kein Verwalter, sondern ein Dienstleister, predigt der ehemalige Bertelsmann-Vorstand Buch. Mittlerweile vermietet seine Firma ihren Kunden Küchen, bietet Kabelfernsehen und Versicherungen an.

Was in Deutschland so gut funktioniert, will Buch jetzt nach ganz Europa expandieren. Die niedrigen Zinsen bescherten Vonovia das nötige Kleingeld, um deutsche Konkurrenten wie die Gagfah zu übernehmen und im Ausland zuzukaufen. Nach den österreichischen Gesellschaften Conwert und Buwog will Buch noch im Juni das schwedische Wohnungsunternehmen Victoria Park übernehmen. Das soll es noch lange nicht gewesen sein: Die Vonovia soll ein europäischer, irgendwann vielleicht sogar ein globaler Wohnungsriese werden.900 Millionen Euro will Buch für die 14 000 Wohnungen von Victoria Park zahlen. Und das ist nur der Anfang: Wenn der Preis stimme, sagt Buch, wolle er auch in Schweden zukaufen, wie er es einst in Deutschland tat. Danach stehen die Großräume von Europas Metropolen Amsterdam, Paris und Madrid auf seiner Wunschliste.

40 Milliarden Euro ist das Immobilienvermögen inzwischen wert. Als Buch seinen Dienst bei der Vonovia antrat, war es nur ein Viertel davon. Doch Buch zahlte dafür hohe Preise, häufig deutlich mehr als das reine Nettovermögen (also das Vermögen ...

