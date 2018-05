ams hat 2017 den Umsatz beinahe auf 1,06 Mrd € verdoppelt. Vor allem gegen Ende des Jahres kam Schwung ins Geschäft. Hinter diesem Wachstum steht ein enormer Produkthochlauf. So wurden in den neuen Fabriken in Singapur rund 8.000 Mitarbeiter angestellt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass dort insbesondere Komponenten für führende Smartphone-Hersteller produziert werden. Apple ist dabei mit einem Anteil von rund 40% der mit Abstand größte Kunde. Der Megatrend im vergangenen Jahr waren 3D-Lösungen, ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...