Nach der Ankündigung im Dezember sich mit BUWOG zusammenzuschließen, machte Europas führender börsennotierter Immobilienkonzern Vonovia (4111) mit einem Übernahmeangebot im Februar ernst und bot 29,05 € in bar pro BUWOG-Aktie. Dies entsprach einem Plus von rund 17% gegenüber dem Aktienkurs zum Zeitpunkt unserer letzten Analyse im Oktober 2017. Nachdem die ursprüngliche Annahmefrist für das Übernahmeangebot am 12.3.2018 erfolgreich abgeschlossen wurde, meldete Vonovia eine Annahmequote von 73,8% ... (Volker Gelfarth)

