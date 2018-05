Welch ernüchternde Entwicklung: Nach einer fulminanten Kurssteigerung von 125 Prozent im vergangenen Jahr hat sich der Aktienkurs von Pantaflix 2018 nahezu halbiert. Man könnte somit sagen "zurück auf Los". Die Gründe dafür waren eine zwischenzeitlich sehr ambitionierte Bewertung, Short Seller, eine negative Analystenstudie und erste Zweifel von Investoren am Geschäftsmodell. Zu Recht?Die Pantaflix AG, bis Mitte 2017 noch unter dem Namen Pantaleon Entertainment AG agierend, hat ihre Wurzeln in der Produktion von Filmen - unter anderem mit Matthias Schweighöfer. Dazu gehören bekannte Filme wie "Hot Dog", "Der geilste Tag", "Schlussmacher" in Zusammenarbeit mit Warner Bros oder die aktuelle Amazon Prime Serie "You are Wanted". Zusammen mit zwei Partnern ist Schweighöfer Großaktionär der 2009 gegründeten und 2015 an die Börse gegangenen Gesellschaft. Seit 2016 ist Pantaflix mit der gleichnamigen eigenentwickelten Plattform auch im Bereich Video-on-Demand (VoD) aktiv. Und genau dort liegt die Kurs-Phantasie und somit die Attraktivität für Anleger.Attraktive Nische in MillardenmarktIm Gegensatz zu bekannten Anbietern wie Netflix, Amazon oder iTunes kauft Pantaflix aber nicht teure Rechtepakete für jedes Land ein, sondern will die Filmproduzenten und Rechteinhaber direkt über die Plattform ...

