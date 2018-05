28.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: C-Quadrat (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Alexander Schütz, Gründer und Vorstandsmitglied des österreichischen Asset Managers C-Quadrat , wurde bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank am 24.5. für weitere 5 Jahre in den Aufsichtsrat des größten deutschen Kreditinstitutes gewählt. Alexander Schütz wurde mit überwiegender Mehrheit der abgegebenen Stimmen bestätigt. Weiters wurde Alexander Schütz in den Nominierungsausschuss der Deutschen Bank gewählt. Der Nominierungsausschuss ist...

