Guten Morgen zum Start einer Woche, die erneut durch einen (eigentlich mehrere) Feiertag(e) durchbrochen sein wird. Der Auftakt heute war jedenfalls gut, wir sind wieder beim Jahresstartniveau von 3420 Punkten im ATX. Und das am 100. ATX-Handelstag 2018. Stichwort Feiertage und ATX, Börse-CEO Christoph Boschan will da ja was ändern: Beim DAX gab es bereits am Freitag Tag 100, beim Dow schon 101 (dafür heute Memorial Day als Feiertag) und wir hatten in Wien 99 Tage. Daher hab ich per Freitag-Schluss eine kleine Zwischenbilanz gemacht, dazu unseren Robot BSNgine befragt: Year-to-date liegt der ATX nun 0,43% im Minus. Es gab bisher 54 Gewinntage und 45 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 7,68%, vom Low ist man 1,53% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2018 ist der...

