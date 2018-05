Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 und Entwicklung im laufenden GeschäftsjahrFinGroup AG: DGAP-News: FinGroup AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 und Entwicklung im laufenden GeschäftsjahrFinGroup AG: 28.05.2018 / 18:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die FinGroup AG (ISIN DE000A2DAMG0), eine Investment Boutique mit Hauptsitz in München, gibt heute die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 bekannt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten Umsatzerlöse in Höhe von 12.400 Euro erzielt werden (0 Euro in 2016). Die Bilanzsumme erhöhte sich erhöhte sich von 544.577,60 Euro in 2016 auf 1.025.925,08 Euro in 2017. Dabei sank die Eigenkapitalquote von 96,7 Prozent im Vorjahr auf 87,7 Prozent. Der Jahresfehlbetrag lag bei 84.570,96 Euro. Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.821,49 Euro erwirtschaftet. Wenngleich die FinGroup AG gemäß Handelsgesetzbuch Paragraph 3, Absatz 2, keinen konsolidierten Abschluss veröffentlichen muss, veröffentlicht die Gesellschaft hiermit den konsolidierten Umsatz der Unternehmensgruppe, die in der Berichtsperiode aus den folgenden Gesellschaften bestand (in alphabetischer Reihenfolge): Capital for Markets GmbH, Capital Lounge GmbH, Cocorp GmbH, FinGroup AG und friends & equity GmbH. Während die friends & equity GmbH eine 90 prozentige Beteiligung ist, gehörten alle anderen Unternehmen zu 100 Prozent der Unternehmensgruppe an. Die pro-forma konsolidierten Umsatzerlöse der Gruppe lagen in 2017 bei 235.185 Euro. Das ist ein Rückgang in Höhe von rund 50 Prozent gegenüber den pro-forma konsolidierten Umsatzerlösen des Vorjahres, die bei 468.988 Euro lagen. Der Umsatzrückgang resultiert vornehmlich aus der Neupositionierung der Unternehmensgruppe, die erst Ende Juli 2017 eine Lizenz als Capital Market Coach der Wiener Börse erhielt und somit nur ab diesem Moment dem Hauptgeschäftszweck - der Umsetzung von Börsengängen - nachgehen konnte. Eine weitere Lizenz folgte im Oktober 2017 mit der Erlangung des Status als Nominated Adviser der Athens Exchange Group. Im laufenden Geschäftsjahr 2018 konnten weitere wichtige Lizenzen gewonnen werden. Hierzu gehört der Status als Nominated Advisor der Cyprus Stock Exchange im Januar 2018, sowie der in diesem Monat erhaltene Status als Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf. Analog zu der Wiederaufnahme des traditionellen Geschäftsfeldes "Börsengänge" entwickeln sich auch die Umsätze der Unternehmensgruppe. Hierbei sticht die Entwicklung der Capital Lounge GmbH heraus, die im laufenden Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 400.000 Euro vertraglich absichern konnte und somit bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Umsatzprognose für 2018 erfüllen kann. Alexander Coenen, Vorstand der FinGroup AG, über die gerade gewonnene Lizenz als Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf: "Die starke Nachfrage nach einer Einbeziehung in den Handel des Primärmarkts verdeutlicht die hervorragende Positionierung dieses Handelssegments. Wir konnten bereits in der ersten Woche nach Erhalt des Status als Kapitalmarktpartner einen ersten Kunden für die Einbeziehung in den Handel gewinnen. Mit zwei weiteren, potentiellen Kunden, haben wir erste Gespräche aufgenommen." Über die FinGroup AG Die FinGroup AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und Small-Caps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) als auch der Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit. 28.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 690199 28.05.2018

AXC0213 2018-05-28/18:23