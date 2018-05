Moody's Investors Service (Moody's) bestätigte in seiner jährlichen Aktualisierung das Rating der Petro Welt Technologies AG. Die Bestätigung des Ratings schließt auch das Ba3-Konzernrating mit stabilem Ausblick ein. Hier ein Auszug der Begründung: Das Ba3-Rating der Petro Welt Technologies AG reflektiert die nachgewiesene stabile Nachfrage nach Ölfeld-Services in Russland trotz der lang anhaltenden Volatilität in der weltweiten Ölbranche 2015 - 2017. Seine starke Marktposition in den zentralen Nischensegmenten, die auf fortschrittlichen Technologien, einer historisch erfolgreichen Finanzleistung und einem gesunden Liquiditätsprofil beruht, verschafft dem Unternehmen die notwendige Flexibilität, sodass es Risiken im Zusammenhang mit...

