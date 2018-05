28. Mai 2018 - 23:00 Uhr - Der Bitcoin bewegt sich langsam aber sicher in den Bereich um die 6.900 USD. Warum ist dieser Bereich so entscheidend? - Zumindest schauen meine Augen auf diesen Bereich. Denn in Abhängigkeit davon, wie der Bitcoin sich hier verhält, werde ich mit dem eToro-Konto CryptosWithB66 entweder meine Shorts auflösen und mal mit ersten Positionen long gehen oder einen weiteren Short hinzufügen. Eins nach dem anderen. Ein Blick auf den logarithmischen 1-Tages-Chart zeigt, dass sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...