Steinach (awp) - Der Nahrungsmittelhersteller Hügli hat bei der Schweizer Börse SIX die Dekotierung der Inhaberaktien beantragt. Nach dem Vollzug der Übernahme durch Bell am 25.Mai habe der Verwaltungsrat ein entsprechendes Gesuch eingereicht, teilt Hügli am Dienstag mit. Ausserdem wurde ein Antrag eingereicht, das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...